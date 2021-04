Stiri pe aceeasi tema

- Unele televiziuni și-au schimbat programul normal in ziua in care este inmormantat soțul Reginei Marii Britanii. Care este motivul și care sunt noile modificari? Iata ce trebuie sa știi! Inmormantarea prințului Philip schimba programele unor televiziuni Formula 1 a reprogramat calificarea Imola și toate…

- Printii William si Harry, care s-au confruntat cu dificultati in relatia lor din ultimele luni, vor merge separat in timpul procesiunii funerare organizate sambata pentru printul Philip, care a murit pe 9 aprilie la varsta de 99 de ani, relateaza dpa.

- Regina Angliei a luat o decizie excepționala in ceea ce privește imbracamintea membrilor familiei regale in timpul inmormantarii ducelui de Edinburgh, care va avea loc sambata, 17 aprilie. Ordinul este menit sa-l protejeze pe nepotul ei, prințul Harry. O inmormantare sub semnul concilierii. Odata cu…

- Toti membrii familiei regale britanice vor participa la funeraliile printului Philip imbracati in haine civile, pentru a se putea evita dezbaterea asupra dreptului printilor Harry si Andrew de a purta uniforma militara, a informat joi presa britanica, relateaza AFP potrivit Agerpres. Ducele de Edinburgh,…

- Pregatirile pentru funeraliile sotului reginei Elisabeta a II-a au intrat pe ultima suta de metri. Inmormantarea printului Philip va avea loc sambata. Fanfara militara si trupele care vor insoți sicriul prințului fac ultimele repetiții.

- Cine sunt cele 30 de persoane In timp ce membri apropiati ai familiei vor fi prezenti, stranepotii Reginei ar putea ramane acasa in timpul ceremoniei, relateaza publicatia The Sun. Boris Johnson a anuntat ca nu va lua parte la slujba, pentru a permite unui alt membru al familiei sa mearga in locul sau.…

- Funeraliile printului Philip, duce de Edinburgh, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, vor avea loc la 17 aprilie, sambata viitoare, la Capela St. George, la Castelul Windsor, la ora locala 15:00, a anuntat Palatul Buckingham, informeaza sambata Reuters si BBC. Aranjamentele, care…