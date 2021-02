Stiri pe aceeasi tema

- Volumul exporturilor dinspre Regatul Unit catre UE a scazut in mod uluitor, cu 68%, luna trecuta, comparativ cu ianuarie anul trecut, in mare parte ca urmare a problemelor dezastruoase cauzate de Brexit asupra comertului dintre cele doua parti, scrie The Guardian.

- Volumul exporturilor dinspre Regatul Unit spre Uniunea Europeana a scazut in mod uluitor, cu 68% in ianuarie 2021 fața de ianuarie 2020, in urma Brexit și a efectelor sale dezastruoase asupra comerțului dintre cele doua parți, relateaza The Guardian.

- Din pricina problemelor de aprovizionare (locuri înguste în producție și distribuție), Uniunea Europeana ramâne tot mai în urma în cursa pentru imunizarea populației. Ritmul este de patru ori mai lent decât în Regatul Unit și SUA, unde 14% și 9,4% din populație…

- Traian Basescu: „Este o zi trista care confirma fragilitatea unui intreg sistem, sistemul de sanatate romanesc. Arata cat de prost este managementul la nivelul fiecarei institutii de sanatate. In mandatul meu s-au inchis spitale considerate atunci drept morgi. (…) Noi mostenim sistemul sovietic, n-am…

- Ca parte a acordului post-Brexit, UE va transfera Regatului Unit 25% din valoarea produselor pescuite în apele britanice de catre flotele europene, dupa o perioada de tranziție pâna în iunie 2026, a declarat joi un înalt oficial european, relateaza AFP.Detaliile speciilor…

- Mai multe tari din Europa si restul lumii si-au inchis, luni, granitele pentru Marea Britanie, din cauza temerilor provocate de noua tulpina de coronavirus, extrem de contagioasa, provocand haos in transporturi si sporind riscul unei lipse de alimente cu cateva zile inainte ca Regatul Unit sa plece…

