- In Marea Britanie, pescarii se chinuiesc sa supraviețuiasca dupa Brexit. Retragerea din Uniunea Europeana și schimbarile care au urmat au provocat o scadere masiva a exporturilor pe piața comunitara. Acum, in țara cunoscuta pentru „fish and chips”, gramezile uriașe de fructe de mare incep sa miroasa…

- Cetațenii europeni care muncesc in Marea Britanie cauta soluții pentru a pleca din țara. Mulțumita lor au fost ocupate pana acum mii de locuri de munca in sistemul de sanatate și in cel de ingrijiri sociale. Au putut face acest lucru grație libertații de mișcare oferite de Uniunea Europeana. Dar acum…

- Cele mai mari doua partide pro-britanice din Irlanda de Nord participa la un proces care contesta o parte din acordul pentru Brexit incheiat cu Uniunea Europeana, au anuntat duminica cele doua formatiuni politice, transmite Reuters, potrivit News.ro. Partidul Unionist Democrat (DUP) si Partidul…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) este necesar sa restabileasca o relatie de incredere, erodata in urma unui diferend cu privire la aprovizionarea cu vaccinuri impotriva covid-19, apreciaza Michael Gove, care indeamna la o ”imbunatatire” a acordului comercial post-Brexit privind Irlanda de Nord,…

- Decizia Comisiei Europene de a bloca exporturile de vaccin anti-COVID-19 peste frontiera irlandeza prin activarea unei clauze de urgenta inclusa in acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana ''a fost o greseala'', a declarat fostul negociator-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier,…

- Marea Britanie ramane una din cele mai puternice economii din Europa, chiar și in ciuda ieșirii din Uniunea Europeana care s-a finalizat cu un acord in decembrie 2020, dupa lungi intalniri și dezbateri. De-a lungul timpului, resursele mai avantajoase...

- N. D. Avand in vedere ca au aparut noi modificari odata cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, conform Camerei de Comerț și Industrie Prahova, astazi oamenii de afaceri din județ pot afla detalii despre impactul Brexit asupra activitații comerciale a firmelor romanești participand la un seminar…

- Britanicii resimt din plin efectele Brexit-ului. Jurnaliștii olandezi au filmat reacția șoferilor britanici de TIR cand li s-au confiscat pachetele cu mancare, la intrarea in Uniunea Europeana.- Este un sandvis cu paine si carne? - Da. - Atunci trebuie sa-l scoatem.