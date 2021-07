Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase mercenari suspectati de implicare in asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise ar fi fosti militari columbieni, a declarat joi ministrul columbian al Apararii, Diego Molano, relateaza vineri AFP.

- Au aparut imagini cu asasinii președintelui din Haiti. Cineva care locuiește in apropierea reședinței prezidențiale a filmat un convoi de mașini și oameni inarmați. Aceștia strigau prin megafon ca lucreaza pentru DEA, agenția americana antidrog, și ca sunt in misiune. In paralel, șefia statului din…

- Presedintele haitian Jovenel Moise a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri de barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, in cartierul Pelerin din capitala Port-au-Prince, a informat premierul interimar Claude Joseph, transmit agentiile de presa internationale, informeaza…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a precizat vineri ca barbatul care a scos un cutit intr-un autobuz din Bucuresti nu este cunoscut cu profil terorist, iar pana in prezent nu exista elemente care sa lege incidentul de un posibil act terorist. Potrivit Biroului de presa al SRI, in urma unui…

- Fotografii edificatoare demonstreaza amploarea acumularii militare a Rusiei in peninsula Crimeea, in Ucraina și de-a lungul frontierei ruso-ucrainene. Fotografiile din aceasta galerie au fost realizate in perioada 27 martie – 16 aprilie de catre Maxar Technologies, o companie de imagini prin satelit…

- 812 Superfast este nava amiral a producatorului italian de automobile. Dupa ce am facut cunoștința cu varianta decapotabila 812 GTS, Ferrari ne anunța acum ca in curand, acest model, va primi o noua versiune speciala. Pentru moment, aceasta a fost denumita Versione Speciale. Constructorul de la Maranello…