- Doua țari membre NATO se joaca, in aceste zile, cu focul, in largul Marii Mediterane. Amplificarea tensiunilor dintre Grecia și Turcia, aparute pe fondul ultimelor dispute economice din Mediterana de Est, a adus relațiile, și așa dificile, dintre cele doua țari in pragul unui nou „minim istoric”. Varianta…

- Turcia a acuzat luni Grecia de acte de ”piraterie” prin faptul ca incearca sa ”inarmeze” o insula demilitarizata situata in apropierea litoralului turc, al carei statut se afla in centrul tensiunilor actuale din estul Marii Mediterane, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-un context de escaladare…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat sambata ca orice actiune din partea Greciei vizand extinderea apelor sale teritoriale de-a lungul tarmurilor estice, spre Turcia, va fi considerata un motiv de razboi, scrie Agerpres.

- Berlinul a indemnat marti Grecia si Turcia sa-si solutioneze prin dialog direct diferendul teritorial cu privire la o zona contestata din estul Marii Mediterane, bogata in hidrocarburi, avertizand cu privire la riscul unui razboi, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și:ALERTA Spania…

- Nicio amenințare nu poate descuraja Turcia de la a explora resursele naturale din estul Mediteranei, a declarat miercuri președintele turc Recep Erdogan, acesta adaugând ca se așteapta ca actorii din regiune sa ia masuri pentru a detensiona situația, relateaza Reuters.„Turcia este…

- Tensiunile dintre Grecia și Turcia cresc din nou dupa ce Ankara a trimis nave de prospectiuni geologice pentru depistarea de zacaminte de gaze naturale intr-o zona disputata a Marii Mediterane. Autoritațile de la Atena au convocat in regim de urgența șefii forțelor armate elene și au cerut convocarea…

