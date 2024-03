Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 ani din Alba a ajuns in stare grava la spital pentru ca a intrat cu motocicleta intr-un autoturism. Cu cateva ore inainte, permisul și placuțele de inmatriculare i-au fost reținute pentru viteza.

- Experții in longevitate care au analizat peste 1.000 de centenari spun ca exista trei diferențe cheie intre cei mai in varsta oameni din lume. Lista obiceiurilor sanatoase care ne pot ajuta sa traim 100 de ani.

- Un incident șocant a avut in București! Un barbat a fost atacat de un individ necunoscut, la scurt timp dupa ce și-a parcat mașina. Totul s-a petrecut in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce barbatul iși lasase copilul acasa. Un roman a fost atacat intr-o parcare din Capitala Momente șocante pentru un barbat…

- Recent, motorola și Pantone au colaborat din nou pentru a crea smartphone-uri in culoarea anului 2024, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, pentru modelele de telefoane razr 40 ultra și edge 40 neo. Motorola anunța ca utilizatorii pot face precomanda pana pe 27 decembrie pentru cele doua telefoane disponibile…

- Icrele sunt foarte gustoase și benefice pentru organismul nostru. Indiferent daca le cumperi din comerț sau le prepari tu in bucatarie, exista cateva trucuri pe care este bine sa le respecți pentru ca acestea sa reziste mai mult. Cate zile se țin icrele in frigider? Multa lume prefera sa prepare icrele…

- Diversificarea produselor de igiena feminina disponibile pe piața determina femeile din Romania sa se indrepte catre opțiuni confortabile și sustenabile atunci cand aleg produsele menstruale, arata studiul realizat de Librea.Astfel, lenjeria menstruala este pe locul 3 in preferințele romancelor,…

- Ouale fierte sunt o gustare grozava intre mese. Desigur, trebuie sa te asiguri ca le pregatești și le pastrezi corect pentru a reduce orice șansa ca acestea sa se deterioreze. Potrivit specialiștilor, nu este sigur sa pastrezi ouale fierte tari la temperatura camerei pentru o perioada lunga de timp,…

- ​Romania cumpara aproape trei milioane de smartphone-uri pe an, Samsung are cam jumatate din piața și o culoare domina, cand este vorba despre preferințe. Cat țin in medie romanii telefoanele pana la inlocuiesc? Cat au crescut pliabilele? Ce segmente merg mai bine? Cat de diferit este topul marcilor…