- Ce nu face UDMR ca sa „salveze” țara! Ori propriile interese? Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca dupa alegerile locale si parlamentare este nevoie de crearea unei stabilitati politice si ca dupa scrutinul din 27 septembrie trebuie cautate aliante cu PNL „acolo unde se poate”. „Noi, in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca obiectivul PNL este castigarea alegerilor locale si parlamentare, aratand ca in sondaje liberalii au "9-10 procente in fata socialistilor". "Noi avem in acest sfarsit de an, in 27 septembrie, alegeri locale generale si pe data de 6 decembrie…

- ​​Premierul Ludovic Orban susține ca moțiunea de cenzura anunțata de PSD este un „act iresponsabil”, singura rațiune fiind preluarea puterii pentru a organiza alegerile și „a fura la vot și a folosi instituțiile statului pentru a-și maximiza scorul electoral””„Sa…