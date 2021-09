Stiri pe aceeasi tema

- Australia a comis o "imensa" eroare diplomatica, a declarat ambasadorul francez rechemat la Paris sâmbata, dupa ce Canberra a renunțat la un acord de miliarde de dolari pentru submarinele franceze în favoarea unui acord alternativ cu Statele Unite și Marea Britanie. „Cred…

- Statele Unite și Australia si-au exprimat regretul ca Franța a ales rechemarea ambasadorilor francezi din aceste țari, dupa incheierea pactului pe securitate dintre cele doua țari și Marea Britanie ce prevede livrarea de tehnologie nucleara pentru submarine construite de statul de la Antipozi. Franța…

- Statele Unite, care incearca sa iși consolideze alianțe in toate direcțiile in fața Chinei, au anunțat miercuri, 15 septembrie, un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, cu Marea Britanie și Australia. „Prima initiativa majora a acestui nou pact numit AUKUS va fi livrarea unei flote de…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezolutie care cuprinde "angajamentele" talibanilor in favoarea plecarii "in siguranta" a celor care doresc sa paraseasca Afganistanul, fara a solicita insa zona protejata evocata de Franta, noteaza AFP. Din cei 15 membri ai Consiliului, 13 au votat in…

- Multe state au proiecte, în diferite stadii, privind eventualele monede digitale emise de bancile centrale, denumite CDBC (central bank digital currency). 86% dintre bancile centrale deruleaza activitați legate de emiterea unor astfel de monede. Într-un raport al BNR (România –…

- Echipa țarii noastre, alaturi de alte 207 echipe ale statelor participante, a defilat in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vara Tokyo 2020. Delegația Romaniei a luat stratul de ieri, cu un succes al echipei de fotbal masculin in infruntarea cu Honduras, o victorie cu 1-0. Romania…

- NATO condamna atacurile cibernetice la adresa securitatii Aliantei, precizand intr-un comunicat ca incidentele de tip ransomware s-au inmultit, acestea vizand infrastructura sa si institutiile democratice. Alianta recunoaste declaratiile Aliatilor, precum Canada, Marea Britanie si Statele Unite, care…

- Numarul de contaminari cu SARS-CoV-2 la nivel mondial a depasit duminica pragul de 190 de milioane, în timp ce totalul dozelor de vaccin anti-Covid administrate pâna în prezent a trecut de 3,6 miliarde, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. În decurs de o luna, conform…