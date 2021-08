Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dieter Nisipeanu, cel mai mare campion roman de șah al tuturor timpurilor, ia și el atitudine in scandalul iscat la alegerile pentru funcția de Președinte al Federației Romane de Șah. Dupa ce Vlad Ardeleanu a acuzat pe Facebook fosta conducere a Federației de abuzuri in urma invalidarii candidaturii…

- Vlad Ardeleanu acuza ca in mod ilegal i-a fost luata șansa de a candida la șefia Federației Romane de Șah. Federația Romana de Șah organizeaza alegeri interne pe 15 august, intr-o Adunare Generala programata la Iași, in Aula Magna „Carmen Sylva” a Universitații Tehnice Gheorghe Asachi. Vlad Ardeleanu,…

- Potrivit DNA, Sandu ar fi primit peste 700.000 de euro mita in perioada cand conducea FRF. Banii ar fi fost primiți de la doua persoane, dintre care una era reprezentantul unei case de avocatura.In schimbul banilor, Sandu a ajutat casa respectiva de avocatura sa obțina contracte cu FRF. Ulterior, de…

- Garry Kasparov, considerat cel mai mare jucator de șah din toate timpurile, pare dispus sa se implice tot mai mult in șahul romanesc. Dupa ce a participat in iunie, la București, la deschiderea circuitului internațional de șah Grand Chess Tour 2021, Kasparov revine in spațiul public romanesc de Ziua…

- Biroul Executiv Ligii Europene de Natatie (LEN) a decis, sambata, la Roma, sa acorde Romaniei dreptul de a organiza trei Campionate Europene de natatie in urmatorii doi ani, in noul complex sportiv din Otopeni, a anuntat, duminica, Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern pe site-ul sau.…

- Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian…

- Vlad Ardeleanu, fondatorul lanțului de clinici Medima Health și asociat in mediul local de business cu mai multe afaceri de succes precum Artima, A&D Pharma, Carrefour și Superbet, a facut vineri, 2 iulie, un anunț surpriza – candideaza la președinția Federației Romane de Șah (FRS). Vlad…

- Federația Romana de Atletism are, incepand de miercuri seara, un nou președinte in persoana Anișoarei Cușmir. La alegerile derulate la București, la care au participat reprezentanți de la 234 de structuri afiliate, fosta campioana olimpica la saritura in lungime a totalizat 131 de voturi in turul doi,…