Dieta Rina: regimul de 90 de zile în care se slăbește între 10 și 20 de kilograme Sarbatorile ne-au lasat pe mulți dintre noi cu kilograme in plus. Una dintre cele mai in voga cure de slabit este Dieta Rina. Afla ce trebuie și ce nu trebuie sa mananci pentru a slabi pana la 20 de kilograme in doar trei luni. Dieta Rina una dintre cele mai populare diete, este de fapt un regim disociat care dureaza 90 de zile. Principiul de baza consta in combinarea corecta și disociata a alimentelor. Principiul de baza al acestui regim disociat este acela al unei digestii mai ușoare. Daca mananci disociat, adica alimente dintr-o singura categorie,in fiecare zi, digestia se face mai rapid și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In febra pregatirilor pentru trecerea intr-un nou an, multi dintre romani se confrunta cu o problema blanoasa. In 47- dintre casele romanilor traieste cel putin o pisica si in 42- cel putin un caine. Statisticile ne situeaza pe primul loc in Europa cu aceste procente. Iubim si ingrijim animalele, fara…

- Sarbatorile bat la ușa! Mulți abia așteapta sa deschida cadouri, sa se infrupte din bucate delicioase sau sa iși vada rudele. Intre timp, cei care locuiesc in Capitala pot sa iși doreasca sa se foloseasca de metrou de Craciun sau Revelion. Iata ca Metrorex a facut anunțul așteptat cu privire la program.…

- Programul complet al mall-urilor din București de sarbatori. Mall-urile din Capitala au publicat deja programul pentru Craciun, iar orele de funcționare sunt similare. Astfel, Plaza Romania este deschis intre orele 10.00- 22.00 pana pe 25 decembrie. Conform ultimelor indormații centrul comercial are…

- Sarbatorile de Craciun bat la ușa și cumparaturile au ajuns pe ultima suta de metri. Cele doua mari mall-uri din Cluj, Vivo și Iulius, și-au stabilit programul din perioada sarbatorilor. IULIUS MALL:... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CNSU a aprobat, marți seara, propunerea de prelungire a starii de alerta, precum și masurile de relaxare pentru perioada ce cuprinde și Sarbatorile de Iarna. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta ca se propune eliminarea interdictiei de circulatie pe timpul noptii, purtarea…

- Municipiul Sebeș a intrat in atmosfera Sarbatorilor de Iarna 2021 – 2022. Mii de luminițe colorate, care impodobesc Parcul Tineretului, cu ocazia Craciunului, s-au aprins feeric, luni seara, cu o zi inaintea sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei. Nici in acest an, din cauza pandemiei de COVID-19 și…

- Claudiu Nasui, vicepresedintele USR și fost ministru al Economiei, critica programul de guvernare propus de PNL și UDMR. Nasui arata ca privilegiile bugetarilor de lux vor ramane neschimbate, in timp ce programele de mutat bani in firme de partid vor crește. „Ce sa creada micul antreprenor…

- Cum iși menține Adele greutatea dupa ce a slabit 50 kg In 2008, Adele a reușit sa se faca remarcata in industria muzicala internaționala in ciuda faptului ca nu se incadra in standarde. Era pe atunci o fata cu trasaturi frumoase, kilograme in plus și o voce care cucerea instant. In ultimii ani insa,…