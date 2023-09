Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry i-a adus joi un omagiu regretatei regine Elizabeth II, intorcandu-se in Marea Britanie pentru a participa la o ceremonie de premiere cu o zi inainte de implinirea unui an de la moartea bunicii sale, relateaza Reuters.Harry vine doar ocazional in Marea Britanie de cand s-a mutat in California…

- La 8 septembrie 1495 a inceput domnia lui Radu cel Mare in Țara Romaneasca, iar in anul 1982 s-a nascut handbalistul roman Marian Cozma. In aceeași zi, dar in anul 2004, a murit artistul Dan Spataru.

- Regele Charles al III-lea si regina Camilla urmeaza sa efectueze o vizita de stat in Franta in perioada 20-22 septembrie, o vizita prevazuta initial in primavara, dar amanata din cauza unor manifestatii impotriva reformei pensionarii, anunta joi palatele Buckingham si Elysee, relateaza AFP.Asa cum…

- Turmericul este condimentul mai puțin folosit in bucataria romaneasca, dar care poate fi un aliat bun in procesul de regenerare al creierului. Introducerea turmericului in alimentația noastra și consumul regulat ajuta la menținerea sanatații creierului și il ajuta in procesul de regenerare independent,…

- Renumitul medic Vlad Ciurea a explicat cat de importanta este rutina de dimineața pentru o buna funcționare a organismului uman. Este esențial sa nu sarim peste micul dejun, insa exista unele produse ce sunt interzise consumului in aceasta parte a zilei. Ce sa nu mananci niciodata la micul dejun. Vlad…

- Presedintele Joe Biden nu a participat la dineul de marti seara al sefilor de stat si de guvern din NATO, care s-au reunit la Vilnius, in Lituania. Presat de reporterii care calatoresc cu presedintele sa spuna de ce Biden nu se prezinta la dineu, un oficial a spus ca presedintele „are patru zile pline…

- Scotia a organizat miercuri propriul eveniment pentru a marca urcarea pe tron a regelui Charles III. La ceremonia din Edinburgh, monarhul a primit Bijuteriile Coroanei Scoției, alaturi de soția sa, regina Camilla, scrie digi24.ro .

