- Fuego este un mare interpret de la noi, dar se confrunta cu kilogramele in plus. Artistul cantarește peste 100 de kilograme și a decis ca este momentul pentru o schimbare in viața lui. A inceput dieta și a reușit sa slabeasca cateva kilograme nedorite. Care este dieta și cand dorește sa se opreasca.

- Atunci cand achiziționezi o mașina, trebuie sa te gandești și la asigurarea acesteia. Asigurarea RCA reprezinta o asigurare obligatorie pentru proprietarii de mașini din Romania destinata sa acopere cheltuielile in cazul daunelor provocate de catre vehiculul asigurat, terților (altor vehicule, obiecte,…

- Toto Cutugno, in varsta de 78 de ani, sufera de cancer metastatic la prostata. In luna aprilie, artistul a fost internat de urgența, iar cel mai așteptat concert al primaverii, care ar fi trebuit sa aiba loc in București pe 8 mai, a fost anulat. Starea artistului s-a degradat in... The post Toto Cutugno…

- Delia Matache a avut tot timpul show-uri inedite, investind o mica avere pentru a veni de fiecare data cu ceva spectaculos și exclusiv. Artista va reveni pe scena cu primul sau mare spectacol din acest an chiar pe 1 iunie, dar nu la Sala Palatului, cum iși obișnuise fanii, ci in aer liber. Delia revine…

- Indragitul cantareț Paul Surugiu, cunoscut sub pseudonimul de Fuego, va concerta azi, pe canalul sau de YouTube și la televizor. Fuego a anunțat orele de la care poate fi urmarit. “Hristos a inviat, dragii mei! Imi doresc pentru voi fix ce-mi doresc și mie de aceste sarbatori – liniște, bucurii simple…

- Parașutistul ucrainean Taras Koval, care avea indicativul „Walter”, un participant la apararea aeroportului Donețk in 2014, a fost ucis in lupte langa Kiev. Vestea trista a fost impartașita de fondatorul Fundației Return Alive, Vitaliy Deinega, pe Facebook, scrie Unian.„Cateva cunoștințe bune de-ale…

- Fara doar și poate, Cristi Minculescu este cea mai buna voce a muzicii rock de la noi fiind asociat de mai bine de 40 de ani cu numele „Iris”. Dupa o pauza destul de lunga, Cristi Minculescu revine in fața unui public numeros, la Sala Palatului, intr-un concert aniversar. Cu cateva zile inainte de marele…

Președintele SUA, Joe Biden, pregatește o declarație in urma careia va declara ca pandemia de Covid-19 nu mai este considerata o situație de criza.