Dieta cu grapefruit. Cum să slăbești kilograme bune în timp record și în mod sănătos Și totuși, specialiștii ne avertizeaza sa nu abuzam de el , iar consumul exclusiv al acestui fruct pentru a grabi procesul de slabire ne poate pune in pericol.Grapefruitul este sursa bogata de carbohidrați de calitate, de fibre și vitamina C.Beneficiile consumului de grapefruitGrapefruitul este plin de vitamine – conține vitamina C, A, calciu, magneziu, vitamina E, tiamina, riboflavina, niacina, potasiu, acid folic, zinc, acid pantotenic, fosfor, mangan si cupru. Toate acestea contribuie la imbunatațirea sistemului imunitar și ajuta la buna funcționare a organismului.Dieta cu grapefruit - cum… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

