Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați dieteticieni din România și se distinge prin moderație și cumpatare. Sugestii de Gustari in dieta Mihaela Bilic 1. 1 pumn mic de alune, nuci, migdale, fistic sau alte fructe oleaginoase…

- Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați dieteticieni din România și se distinge prin moderație și cumpatare. Sugestii de Prânz din dieta Mihaela Bilic 1. 1 salata greceasca (mare) cu rosii, castraveti, ardei gras, ceapa,…

- Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați dieteticieni din România și se distinge prin moderație și cumpatare. Sugestii de Mic Dejun din dieta Mihaela Bilic 1. 1 iaurt mic (150 g) + 1 banana taiata felii2. 2 oua sau omleta…

- Cartea de poezii “Sunt Aici!”, semnata de Naty Badea, a fost nominalizata de catre Uniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Brașov, pentru premiul de debut. Joi, scriitoarei Naty Badea i-a fost oferit acest premiu in cadrul Festivalului de Carte și Muzica Libris Brașov. Recent, intr-un interviu acordat…

- Autor: Stelian ȚURLEA Inca un roman de Dan Stanca, unul dintre puținii romancieri romani, poate singurul, care, an de an, tiparește cel puțin o carte noua (a ajuns la peste 25). Cu vreo zece, doisprezece ani in urma, criticul literar Alex Ștefanescu ii facea un portret minunat: „Dan Stanca este un…

- Ritualuri zilnice Incepe in fiecare dimineata cu un pahar cu apa la temperatura camerei, consumat pe stomacul gol. Recomandarea este sa incepi aceasta dieta sambata pentru ca vei fi mai motivata sa mananci sanatos in timpul saptamanii. Ziua 1 Mic dejun: O cana de orez…

- Romania importa fructe si legume mai scumpe decat cele autohtone, intrucat producatorii romani nu detin echipamentele necesare pentru a putea livra pe piata cantitatile cerute, a declarat, luni, Dragos Vasile, consilier la Consiliul Concurentei.

- Cercetator stiintific la Statiunea de Cercetare Dezvoltare in Legumicultura din Buzau dar si preot, Costel Vanatoru este omul omului anului 2017 in municipiul Buzau. Cercetatorul buzoian a creat soiuri de legume si fructe cu care a uimit Romania si a ajutat Statiunea legumicola sa detina cea mai bogata…