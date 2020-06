Dicționarul Merriam-Webster va modifica definiția rasismului la cererea unei femei din Missouri Kennedy Mitchum nu se aștepta la prea multe când le-a trimis un email celor de la Merriam-Webster luna trecuta dar a ținut sa le spuna ca ea crede ca definiția lor a rasismului este nepotrivita, relateaza CNN.



Așa ca a fost surprinsa când un editor i-a raspuns și cu atât mai surprinsa când compania a fost de acord sa își actualizeze explicația.



"A tot trebuit sa le spun ca definiția lor nu este reprezentativa pentru ceea ce se întâmpla în mod real în lume", a relatat femeia din Missouri pentru CNN, precizând ca "modul…



