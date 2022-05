Stiri pe aceeasi tema

- Nu intamplator federatia s-a chinuit pana a gasit un selectioner! Ultimii doi antrenori care au ocupat acest post si-au trecut in palmares niste contraperformante istorice. In cazul lui Edward Iordanescu, el a egalat deja cel mai slab debut din ultimii 41 de ani.

- De „Ziuda Independentei“, campioana europeana din 2004 ne ofera speranta unui nou inceput de drum, cu Edward Iordanescu (43 de ani). Vorbim despre selectionerul care trebuie sa aduca pe linia de plutire o nationala care a ratat tot ce se putea, in ultimii ani.

- Nationala de fotbal a Romaniei intalneste vineri, 25 martie, de la ora 20.15 (ProTV), pe stadionul „Steaua“, reprezentativa similara a Greciei. Acesta este primul joc amical din luna martie, cel de-al doilea fiind in compania Israelului, marți, 29 martie, de la ora 20.45, pe arena „Netanya“. Aflat in…

- Edward Iordanescu isi porrneste mandatul cu jucatori folositi in mandatul predecesorului sau. Noul selectioner doreste un mix intre tineri de mare perspectiva si jucatori de mare experienta Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, considera ca perspectivele din finalul…

- Romania sustine amicalele cu Grecia pe 25 martie si cu Israel pe 29 martie . In afara de Marian Aioani, si alti jucatori de la Farul, atat de la echipa mare, cat si de la juniori, au primit selectii la echipele nationale, pentru actiuni in perioada urmatoare. Pe locul cinci in play off, Farul are a…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu a vorbit despre debutul sau pe banca tehnica a primei reprezentative. Acesta a selectionat pentru meciurile amicale cu Grecia si Israel jucatori din echipa folosita de predecesorul sau, Mirel Radoi.“Impreuna cu staff-ul pe care…

- Cu 12 zile inainte de amicalul cu Romania, Israel și-a demis antrenorul interimar, Marco Balbul. Naționala lui Edi Iordanescu are doua partide amicale in martie, pe 25 martie cu Grecia și pe 29 martie cu Israel. Situația la naționala Israelului este una tensionata inainte de amicalul cu Romania. Marco…

- Romania va disputa doua partide amicale in luna martie, cu Grecia, la 25 martie, si cu Israel, in 29 martie. Pentru cele doua partide, selectionerul Edward Iordanescu a trimis 24 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cuburi din afara Romaniei, potrivit news.ro. Fii la curent cu…