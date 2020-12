Dichisar de iarnă ⎥ Sugestii de cadouri pentru Crăciun Pana pe 18 decembrie, pe www.dichisar.ro gasiți cea mai variata selecție de cadouri pentru Craciun. Bijuterii și accesorii, obiecte din ceramica, imbracaminte, decorațiuni pentru Craciun, cosmetice, bunatați de pus pe masa, cadouri pentru casa, copii cuminți, parinți și bunici — toate create și fabricate in Romania. De azi in doua... The post Dichisar de iarna ⎥ Sugestii de cadouri pentru Craciun appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bijuterii purtate de actritele Jennifer Lopez si Gal Gadot se afla printre cele 300 de piese de colectie din cadrul Licitatiei de Craciun - Bijuterii si Arta Decorativa din 17 decembrie de la Casa de Licitatii A10 by Artmark.

- Anul școlar 2020-2021 este unul atipic, datorita situației in care se afla Romania in acest moment. Cu toate astea, orele de curs s-au ținut in online, cu toate criticile venite din partea societații civile. Vacanța de iarna, așa cum a fost stabilita de Ministerul Educației, este pe cale sa inceapa.…

- Raluca Turcan ii indeamna pe romani sa se toarne la autoritati in perioada sarbatorilor de iarna, mai ales daca organizeaza chefuri acasa si au prea multi invitati. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Petrecerile mari de Revelion si Craciun sunt excluse! ATP Motors ofera clientilor o…

- Amintim ca, pentru prima data in istoria recenta, toti elevii din Romania invata exclusiv online inca din primul semestru, pana cel putin pe 9 decembrie, toate scolile si gradinitele fiind inchise din cauza pandemiei COVID-19. Semestrul I va continua dupa vacanta de iarna. Cursurile vor reincepe in…

- Ziarul Unirea Cate zile vor mai merge copiii din Romania la școala pana la vacanța de Craciun. VACANȚELE pentru elevi in aceasta iarna Toți elevii din Romania mai au o luna de școala, pana la prima vacanța. Pe 23 decembrie 2020 incepe vacanța de Craciun, care dureaza doua saptamani și jumatate, pana…

- Primele decoratiuni pentru sarbatorile de iarna au fost montat in Craiova, desi orasul se afla in scenariul rosu, fiind interzise desfasurarea spectacolelor, iar restaurantele sunt inchise, transmite portalul local Craiovaforum.Craiova se afla in scenariul rosu din 20 octombrie, iar masurile restrictive…

- Meteorologii AccuWeather au realizat estimarea pentru iarna 2020-2021. Specialiștii prognozeaza puține ninsori și temperaturi peste media normala a perioadei pentru Romania. Nu sunt excluse episoade de viscol in lunile ianuarie și februarie. Și anul trecut am avut temperaturi de primavara la mijlocul…

- Chiar daca suntem in luna octombrie și suntem in plina pandemie romanii se pare ca au inceput deja cumparaturile pentru sezonul de iarna. Un studiu realizat de un magazin on-line arata ca romanii și-au marit bugetul pentru cumparaturile de iarna cu 3%. Un procent de 5% dintre romani au inceput inca…