Un centru de vaccinare impotriva COVID-19 va fi deschis in Vama Nadlac II din județul Arad, cea mai tranzitata terestru de romanii din diaspora. Secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, Oana Ursache, a declarat, duminica, la Timișoara, ca sunt mulți romani din diaspora care doresc doar sa se vaccineze, apoi se intorc in țarile in care traiesc. ”Am primit solicitari inca de acum doua luni de la diaspora, in general, prin care se solicita un centru de vaccinare in Aeroportul Otopeni, majoritatea cereau aceasta opțiune. Noi am devenit portavocea lor și am contactat autoritațile responsabile…