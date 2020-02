Diana V, artista Global Records, are un motto dupa care se ghideaza in atat in viața personala, cat și in cea muzicala: „traiește viața pas cu pas, fii bun, fii iubire, continua sa crești, sa inveți și totul va fi bine.” Are 20 de ani, a copilarit in București și tocmai a lansat primul sau clip pentru piesa „Bad Girls Get Lonely Too”, o poveste de iubire cu un twist neașteptat. Diana V spune ca pentru ea „cel mai important lucru pentru mine acum este sa raman concentrata pe ceea ce fac, sa continuu sa invaț și sa cresc, sa fiu in armonie, sa stau cu picioarele pe pamant și sa am grija de mine.”…