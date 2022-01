Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta pentru poziția anti-restricții și anti-vaccinare, anti-masca, Diana Șoșoaca se declara ingrijorata in legatura cu „codul vaccinaților”.Senatoarea a avertizat omenirea, ca vaccinații au inceput sa genereze coduri suspecte, cu ajutorul carora se pot conecta la telefon, prin Bluetooth. Cifrul…

- Varianta Omircon face ravagii pe intreg globul pamantesc, astfel ca Bill Gates s-a vazut nevoit sa traga un semnal de alarma. Ce o sa se intample dupa ce trece aceasta tulpina! Anunțul ingrijorator facut de miliardar!

- "Doresc sa transmit un mesaj foarte clar de mobilizare catre toate structurile MAI din teritoriu pentru a face fața provocarilor din aceasta perioada. Va solitit sa puneți in practica planul de masuri ce vizeaza aceasta perioada de final de an. E important ca și aceasta perioada sa fie gestionata in…

- In cursul zilei de marți, directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis in cadrul unei conferințe ingrijorarea asupra faptului ca tulpina Omicron se raspandește cu o viteza naucitoare, ceea ce poate pune in pericol, in viitor, sistemul de sanatate al mai multor țari. Acesta a recomandat totodata…

- Ghimbir contraindicații. Datorita proprietaților și a efectelor sale puternice, ghimbirul este adesea considerat un medicament universal. Printre beneficiile ghimbirului amintim: - amelioreaza constipația, diareea și tot felul de probleme digestive- imbunatațește circulația- stimuleaza sistemul imunitar-…

- Cercetatorii britanici atrag atenția asupra celei mai noi tulpini Covid-19, care poate fi responsabila pentru urmatoarele valuri pandemice, din cauza mutațiilor numeroase pe care le are. Potrivit oamenilor de știința, tulpina a fost descoperita in Botswana și prezinta 32 de mutații caracterizate prin…

