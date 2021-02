Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat luni, in plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca si revocarea acesteia din functiile detinute in parlament, scrie agerpres . „Partidul AUR a exclus-o din randurile sale pe doamna Diana Sosoaca, dupa cum stiti. Prin…

- Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Târziu, a anuntat luni, în plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca si revocarea acesteia din functia de presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor si din cea de membru al Comisiei juridice."Partidul…

- Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat luni, in plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca si revocarea acesteia din functia de presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor si din cea de membru al Comisiei juridice. "Partidul AUR a exclus-o…

- Conducerea PNL a votat astazi in sedinta Biroului Executiv cele doua propuneri ale partidului pentru Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI.

- AUR a explicat intr-un comunicat de presa motivul celor doua excluderi The post Diana Șoșoaca a ramas fara sprijin politic din partea AUR pentru indisciplina. Un alt parlamentar a fost EXCLUS – Explicațiile conducerii AUR appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Diana Șoșoaca a ramas…

- „Regulile sunt stabilite de specialiști și au fost adoptate de instituțiile statului, aprobate la nivel guvernamental, ca atare instituțiile statului trebuie sa iși faca datoria. Cu certitudine trebuie o verificare facuta de catre instituțiile abilitate in acest sens”, a declarat Nicolae Ciuca.Premierul…

- Proaspat aleasa senator, Diana Șoșoaca a participat, luni, la prima ședința de parlamentar fara masca de protecție, justificand ca are o adeverința medicala. UPDATE ora 16.30: Comisia pentru validare a Senatului a solicitat, luni, Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB) sa verifice…

- Liderii dreptei au ajuns in sfarsit la un acord in privinta impartirii functiilor din noul Executiv, afirma surse politice pentru Adevarul. Astfel, se contureaza scenariul cu Florin Citu in postul de premier iar Ludovic Orban presedinte al Camerei Deputatilor, in timp ce functia de vicepremier si cea…