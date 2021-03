Diana Șoșoacă îl consideră SLUGA pe Klaus Iohannis: Bă Iohannis, nu e nici Guvernul tău Senatoarea Diana Șoșoaca a avut un nou atac furibund la adresa președintelui Klaus Iohannis, dar și la adresa partidelor care conduc Romania. Șoșoaca le-a transmis politicienilor sa nu uite ca sunt niște simple slugi in slujba poporului roman și ar trebui sa se comporte ca atare. Videoclipul incarcat pe Tiktok a strans peste 5000 de aprecieri și aproape 1000 de comentarii, majoritatea dintre internauți fiind de acord cu Diana Șoșoaca. „Ba Iohannis, nu e nici Guvernul tau, nici Parlamentul tau, nici tu macar nu ești președintele tau. Nu e poporul tau și nu e țara ta bai. E țara și poporul nostru.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc, liderul Asociației Municipiilor din Romania, se arata revoltat de modul in care Guvernul condus de Florin Cițu a ales sa repartizeze banii. Și nemulțumirea lui Emil Boc nu este doar impotriva lui Cațu, ci și impotriva lui Barna sau Orban. „Cei din Asociaților Municipiilor din Romania…

- Guvernul va atrage investitori straini, pentru ca, impreuna cu acestia, sa reformeze economia, a declarat, joi, premierul Florin Citu, sustinand ca au fost 30 de ani care s-au pierdut in acest sens. "Am facut o promisiune anul trecut si multi au spus ca e o promisiune de campanie, Nu, nu a fost promisiune…

- Senatorul PSD Gabriela Firea critica atitudinea premierului Florin Cițu, despre care spune ca nu vede și nu aude protestele din Romania. "Protesteaza personalul sanitar, profesorii, polițiștii, angajații CFR, protesteaza toata țara, sunt pichetate, in același timp, Palatul Cotroceni, Guvernul,…

- Senatoarea Diana Sosoaca a ajuns ieri dupa amiaza acolo unde se simte precum ”pestele in apa”: in mijlocul unei multimi, in egala masura neputincioasa si furioasa: de asta data, intre minerii din Valea Jiului. Intre categoriile socio-profesionale, e cea mai decisa, ordonata si cu o ”cultura a protestului”…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care se abroga prevederile Legii 173/2020, referitoare la interzicerea, pe o perioada de doi ani, a vanzarii participatiilor detinute de stat la companii, a declarat prim-ministrul Florin Citu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobat un proiect de lege…

- Guvernul nu este obligat sa majoreze pensiile cu 40%. Parlamentul trebuie sa spuna cu cat trebuie sa fie majorat punctul de pensie, atunci cand legea analizata de Curtea Constituționala revine pe masa aleșilor. „Ramane in vigoare OUG. Și prevede majorarea cu 14%, da?! Care a intrat in vigoare din septembrie…

- De parca doua dintre instituțiile democratice fundamentale - Parlamentul și Guvernul - nu erau destul de impopulare in Romania, negocierile pe tema formarii unei majoritați și a viitorului cabinet amenința sa le sape și mai dihai.

- Biserica, Armata și Academia sunt primele instituții in top-ul increderii romanilor, conform primului barometru al vieții religioase din Romania, care a fost prezentat in Aula Academiei Romane. Tot același barometru releva ca partidele politice, Guvernul și Parlamentul ocupa ultimele locuri in…