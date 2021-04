Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții AUR, parlamentarii George Simion, Claudiu Tarziu, dar și senatoarea independenta Diana Șoșoaca, au fost amendați cu cate 15.000 de lei, pentru organizarea protestelor violente care au avut loc luni seara in București, au declarat surse din Jandarmerie pentru G4Media. Mii de oameni au…

- Cateva sute de oameni protesteaza la aceasta ora in București, pentru a treia seara la rand. Noi manifestații fața de restricțiile impuse in contextul pendemiei au loc și in cateva orașe, dar protestele sunt mult mai restranse fața de serile trecute.HotNews.ro transmite Livetext cele mai importante…

- PROTESTE anti-COVID in toata țara, in aceasta seara. Oamenii, NEMULȚUMIȚI de regulile impuse Protestele din țara continua. Un protest fata de restricțiile anti-pandemie a este in desfașurare luni, 29 martie, in Piața Universitații din București. Un manifestant a fost deja ridicat de jandarmi și bagat…

- Peste 1.000 de bucuresteni au plecat din Piata Universitatii spre Piata Victoriei, in ciuda opozitiei jandarmilor Oamenii scandeaza impotriva Guvernului, impotriva restrictiilor, a lui Raed Arafat si Florin Citu. In aceste momente, in Piata Victoriei, situatia a devenit, brusc, foarte tensionata. Mai…

- Mai multe sute de persoane au plecat in mars spre Piata Victoriei din Capitala, dupa ce initial s-au adunat in Piata Universitatii pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Acolo au facut joncțiunea cu cei care au ramas sa manifesteze in fața Guvernului,…

- Sediul parlamentar al senatorului galațean Andrei Postica (USR-PLUS) a fost vandalizat in noaptea dinspre duminica spre luni, parlamentarul acuzand protestatarii care au manifestat pe strazi ca ar fi fost la originea evenimentului. Luni dimineața, accesul catre intrarea in sediul parlamentar din centrul…

- Cateva sute de persoane s-au adunat sambata dupa-amiaza in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Potrivit Digi24 , protestul a fost condus de senatoarea Diana Șoșoaca. Manifestanții au fluturat steaguri și pancarte, iar pe baloanele…

- Astazi are loc, in București, cel mai mare protest fața de restricțiile impuse de autoritați in pandemie. Cel puțin așa preconizeaza organizatorii. Sunt mai multe grupari care vor manifesta in locuri diferite, inclusiv cea a susținatorilor Dianei Șoșoaca. De altfel, oamenii se acuza reciproc de confiscarea…