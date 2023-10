Deputata Diana Șoșoaca a venit in Parlament, marți, cu harta Romaniei mari. „Zelenski nu are ce cauta sa pangareasca pamantul Romaniei. Zelenski e un nazist, nu are ce cauta in Romania. Aceasta este harta adevarata a Romaniei, cu teritoriile furate de catre Ucraina. Return our territory, mister Zelenski”, a spus Diana Șoșoaca. Intrebata in mod repetat „De partea cui sunteți? Sunteți de acord cu ce face Rusia in Ucraina? De partea cui sunteți in acest razboi?”, Șoșoaca a refuzat sa raspunda, replicand ca este „de partea Romaniei”. „Duceți-va in Rusia și intrebați-l pe Putin”, le-a mai spus ea jurnaliștilor…