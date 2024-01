Senatoarea Diana Șoșoaca a caștigat procesul pe care l-a intentat ANAF, care ii pusese doua titluri executorii silite pe venituri. Este vorba despre datorii acumulate in urma amenzilor primite in pandemie, pe care Șoșoaca a refuzat sa le achite. Dupa doi ani de proces, Judecatoria Sectorului 2 a admis, in parte, contestația la executare formulata […] The post Diana Șoșoaca a caștigat procesul cu ANAF. Statul trebuie sa-i dea banii inapoi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .