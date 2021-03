Diana Parvu (35 de ani), fosta realizatoarea a rubricii Codul Fericirii din cadrul Știrilor Kanal D și prezentatoarea rubricii Meteo, este insarcinata cu primul ei copil. Jurnalista se afla in ultimul trimestru de sarcina. Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Diana a vorbit despre intervenția chirurgicala pe care a suferit-o in luna a cincea de sarcina, dar și despre experiența ei dupa infecția cu noul coronavirus. Diana Parvu, noi detalii despre sarcina. Va naște in aprilie Diana va da naștere unei fiice, Jaqueline Marie, pe 15 aprilie. „Am avut o sarcina ok pana in niște puncte care m-au…