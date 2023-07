Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Șiman și fiul lui, Alexandru, au o relație apropiata, iar cei doi și-au rezolvat impreuna treburile. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și i-au surprins pe strazile din Capitala. Iata imaginile!

- Andreea Balan se mandrește cu noul ei iubit. Dovada clara ca artista il susține pe Victor Cornea la orice pas. Vedeta radiaza de fericire in preajma partenerului ei. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație.

- Victor Ponta știe cum sa petreaca atunci cand are puțin timp liber, astfel ca fostul premier al Romaniei duce o viața pe lux și opulența! Paparazzii SpyNews.ro, celui mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Victor Ponta și l-au surprins alaturi de Dinu Pescariu. Iata unde au…

- Ana-Loredana Predescu, membru in Comisia pentru invațamant, Camera Deputaților, a vorbit in cadrul dezbaterii „Invațamantul superior din Romania, in fața unor noi provocari” despre reforma invațamantului romanesc. „Invațamantul nu este numai intr-un moment de rascruce din punct de vedere al noilor legi…

- Daca sunteți curioși sa aflați ce fac jucatorii de la FC Rapid in timpul liber, noi avem imagini! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele lui Marko Dugandzic, dar și a lui Ljuban Crepulja, și i-au surprins intr-un mall din Capitala!

- Alex Bodi nu o scapa din ochi pe iubita lui, iar cei doi sunt impreuna la fiecare pas, asta dupa ce au decis sa iși mai ofere o șansa. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și noi avem dovada ca cei doi sunt mai fericiți ca niciodata!

- Fostul premier Florin Citu scrie joi ca „PSD-ul lui Dragnea si Ciolacu au aruncat Romania in procedura de deficit excesiv” si ca Romania o sa fie penalizata si cu taieri din fonduri UE. Senatorul precizeaza ca inca un motiv ca Marcel Ciolacu sa nu devina premier este ca pentru comunitatea internationala…

- Lora și Ionuț Ghenu traiesc una dintre cele mai frumoase relații din showbiz-ul romanesc, iar cei doi sunt impreuna de mai bine de 8 ani. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și i-au surprins in timp ce mergeau la un restaurant din Capitala,…