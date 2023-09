Exploziile de la Crevedia: Pacientii transferati in strainatate, in continuare ventilati mecanic

Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia, care au fost transferati in strainatate, sunt in continuare intubati si ventilati mecanic, a informat, luni, Ministerul Sanatatii MS .Potrivit sursei citate,… [citeste mai departe]