Primavara și-a intrat pe deplin in drepturi, iar timpul frumos inspira artiștii sa scoata in public acele creații muzicale și video la care au lucrat intens. Interpreta din Republica Moldova, Diana Malancea, stabilita de ani buni la Londra, activand in domeniul IT, ulterior avand o cariera tocmai in Mauritius, a lansat cea mai noua piesa, “Candva”, melodie insoțita și de un videoclip foarte draguț. Single-ul este compus de catre interpretul și producatorul EL Radu și echipa sa din Spania, cel care afirma ca Diana, fiind o fire foarte romantica, a adus un suflu potrivit acestei piese, or atunci…