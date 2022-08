Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Matran a scris povestea ei de naștere naturala la maternitatea Cuza Voda din Iași, o experiența de care iși amintește cu tristețe, susținand ca personalul i-a vorbit urat in timpul travaliului, cand avea dureri foarte puternice. Povestea a fost descrisa in detaliu de mama pe o platforma de discutii.…

- Tot mai mulți medici se declara ingrijorați de numarul tot mai mare de cazuri de infarct inregistrate in randul tinerilor. Potrivit specialiștilor, exista chiar și cazuri de tineri de doar 20 de ani care se prezinta la spital cu simptome de infarct, iar acest lucru poate fi prevenit doar prin…

- Doua mașini s-au ciocnit frontal sambata dimineața, pe DN 1, in localitatea Ciucea, din județul Cluj. In urma impactului, o tanara de 21 de ani a murit și alte trei persoane, intre care o fetița de 10 ani, au ajuns la spital, potrivit site-ului local Știri de Cluj. Accidentul a avut loc in jurul orei…

- Un transplant foarte rar a fost realizat in cursul zilei de marti, 21 iunie, la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" din Iasi: o femeie de 34 de ani a donat un rinichi sotului sau in varsta de 43 de ani, reusind astfel sa ii redea sansa la o viata normala. Medicii spun ca o compatibilitate imunologica…

- Bia Khalifa a fugit din spital, dupa ce a fost internata la Terapie Intesiva. Vedeta s-a simțit foarte rau dupa operație de apendicina, insa nu a rezistat sa stea in unitatea medicala spunand ca are programare la buze și evenimente, dar mai ales ca nu poate sa foloseasca telefonul mobil.

- Un șofer a cazut cu motocicleta intr-o rapa de 4 metri in Rachițele, Cluj! Accidentul a fost soldat cu doua victime care au fost transportate la spital cu o ambulanța, respectiv un elicopter SMURD.

- Carmen de la Salciua reacționeaza la Antena Stars dupa ce Armin Nicoara a acuzat-o ca i-ar fi furat o piesa. Cantareața susține ca nimic din ce artistul a declarat nu e adevarat și nu ințelege de ce a izbucnit acest scandal.

- Noapte de coșmar pentru Bogdan Mocanu. Seara trecuta ar fi trebuit sa fie una de distracție pentru cantareț, insa artistul a ajuns de urgența la spital dupa ce a fost atacat cu macete. Declarații exclusive despre ce s-a intamplat. Artistul susține ca a fost la un pas de moarte