- Diana Gasparovici, fost inspector general de stat adjunct in cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii, condamnata la cinci ani de inchisoare in dosarul ”Trofeul Calitatii” alaturi de fostul premier Adrian Nastase, a fost gasita in Suedia la 10 ani de la pronuntarea sentintei. In prezent este retinuta.…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, care este arestata preventiv in Bulgaria, a scris pe Facebook ca este inchisa „ilegal” de 46 de zile și a prezentat mai multe motive pentru care ea considera ca decizia magistratilor nu este corecta. „Sunt 46 de zile de cand sunt arestata ilegal, ca urmare…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri seara, la Romania TV, ca Elena Udrea a fost condamnata "nu pe probe", informeaza News.ro.Traian Basescu a sustinut ca Elena Udrea a fost condamnata "nu pe probe" si ca ea "nu a dus niciun leu acasa".Nu pe probe (merge la inchisoare Elena Udrea – n.r.).…

- Elena Udrea a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Decizia, care nu mai poate fi contestata, a fost luata joi de instanța suprema. Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi, ca nefondate, contestatiile in anulare…