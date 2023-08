Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) au sancționat ieri, cu o amenda in valoare de 8000 lei, firma care efectueaza lucrari la sistemul de management al transportului din centrul Bacaului. Sancțiunea a fost aplicata ca urmare a multiplelor abateri constatate, in special in ceea ce privește…

- Pentru aceasta sesiune a examenului de Bacalaureat 2023, in județul Bacau s-au inscris in total 841 de candidați. Aceștia vor susține probele in 4 centre de examen, stabilite la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”…

- La Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” s-a deschis expoziția „Artisti plastici bacauani in colectiile Muzeului de Arta” – ediția a VI-a. Etapa a proiectului cultural cu același nume, care a debutat in anul 2015, ediția actuala cuprinde creațiile din patrimoniul muzeal a…

- Primaria Comanești a semnat un nou contract de finanțare, de aceasta data prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Viorel Miron, primarul orașului Comanești, a semnat, impreuna cu Adrian Veștea, ministrul Dezvoltarii, contractul prin care Comaneștiul primește 39,95 de milioane lei (circa…

- Inaltpreasfințitul Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului a facut, luni 17 iulie, o vizita surpriza la Protopopiatului Onești, unde a venit sa stea de vorba din nou cu preoții, cu angajații și voluntarii care pun de mai mult timp in aplicare cunoscutul proiect social „Masa Bucuriei”. Inaltul…

- Fostul campion european de juniori la box, Ciprian Ciocan evoca amintirea celui ce a fost primarul Bacaului chiar in ziua in care acesta ar fi implinit varsta de 65 de ani. Sechelariu a fost primul sponsor al lui Ciocan, in perioada in care pugilistul bacauan cucerea titluri in serie la categoria super-grea…

- O cladire din centrul Bacaului este acum disponibila pentru vanzare. Fostul sediu al Bancpost, cu o suprafața construita de 2.579 metri patrați și o suprafața utila de 2.000 metri patrați, se intinde pe șase etaje, inclusiv demisol și parter. Una dintre caracteristicile acestui imobil este faptul ca…

- O avarie a survenit pe conducta de transport a apei potabile, situata pe strada Aeroportului, din municipiul Bacau. Din cauza acestei avarii, furnizarea apei potabile catre consumatorii din zona Sud a municipiului Bacau, care include zonele de la Orizont pana la Metro, a fost intrerupta incepand cu…