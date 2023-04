Diagnostic Horea Vușcan: “Politicienii care votează PRO-război ar trebui obligați să își trimită copiii pe front!” Total impotriva razboiului, pe fondul evenimentelor din ultimele zile, omul de afaceri Horea Vușcan este de parere ca toți acei politicieni și „moraliști” care sunt adepți ai razboiului, ar trebui obligați sa iși trimita proprii copii pe front. “Pentru ca sa nu mai avem niciodata razboi in lumea asta, ar trebui sa obligam toți politicienii care voteaza pentru razboi și pentru intervenții militare sa-și trimita ei, pe front, copiii lor, in primul batalion. Cum adica, sa trimita copiii noștri sa moara pentru aberațiile lor și pentru orgoliile lor?! Dupa care, aș lua toate firmele care fac bani in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numele omului de afaceri Horea Vușcan, cunoscut publicului larg drept ”omul care zice lucrurilor pe nume” , se pare ca a inceput „sa deranjeze”. In ultimele șase luni, afaceristul spune ca a avut controale de la diverse instituții, dar asta nu-l va opri niciodata sa-și exprime parerea. Intr-o alta postare…

- Romania se afla pe locul șapte in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de farmacii, cu peste 8.000 de unitați. Dar, daca raportam numarul de farmacii la 1 milion de locuitori, Romania urca pe locul patru in clasament, fiind devansata doar de Grecia, Bulgaria și Spania. Pentru a deschide o farmacie,…

- Probabil ca nu exista zi in care sa nu spunem “Aoleu, astazi ce o sa mai fie?”. Probabil ca nu exista zi in care, in presa locala sau centrala sa nu se vorbeasca despre tunuri financiare, mafioți, traficanți și alții, caci vremea baronilor locali… a apus. In trend acum sunt cartelurile. Omului de afaceri…

- “Asociația funcționarilor publici din cadrul ANAF, vine in sfarșit cu o propunere legislativa in favoarea contribuabilului. Aceștia susțin ca, in cazul in care Statul acorda o amenda nejustificata, acesta trebuie sa plateasca dobanzi și penalitați, exact ca și cetațeanul.” In anii ce au urmat Revoluției…

- Copiii din Ucraina au fost sfatuiți sa nu mearga la școala pe 24 februarie, in ziua in care se va implini un an de la inceputul razboiului. Autoritațile ucrainene se tem ca rușii au putea declanșa numeroase atacuri aeriene asupra țintelor civile, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Chiar daca este razboi, copiii din Ucraina iși continua școala. Jurnaliștii de la Euronews au realizat un reportaj, la fața locului, despre cum arata o zi de școala in Ucraina, in ciuda razboiului și a bombardamentelor. Intr-un cartier din Kiev, copii ucraineni de școala primara merg la cursuri cateva…

- Ai un copil care joaca fotbal, dar care vrea sa se mute de la o echipa la alta? Ei bine, trebuie sa știi ca va trebui sa scoți bani din buzunar, și nu puțini. Afla cat costa sa transferi un copil care joaca fotbal de la un club la altul. Cat e taxa de transfer la juniori. Cat e taxa de transfer la juniori…