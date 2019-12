Doua femei au fost agresate, luni, de un barbat necunoscut, cu un obiect taietor, incidentul avand loc in zona bulevardului Tineretului din Capitala.



Suspectul a fost retinut de politisti.



''Astazi, in jurul orei 12,10, prin apel la 112, Sectia 14 Politie a fost sesizata ca in zona bulevardului Tineretului doua femei au fost agresate de catre un necunoscut, cu un obiect taietor, fara a avea anterior vreo discutie cu acesta. La fata locului au ajuns de urgenta politisti din cadrul Sectiei, care l-au imobilizat pe barbat si l-au condus la sediul subunitatii", informeaza…