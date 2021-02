DGPMB: Aproape 80 de persoane, amendate pentru participarea la o petrecere în Capitală O petrecere dintr-un restaurant din Capitala, la care participau aproximativ 80 de persoane, a fost intrerupta de politisti, care au aplicat 75 de sanctiuni contraventionale pentru incalcarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in valoare totala de 193.000 lei. "La data de 15 februarie, in jurul orei 21,35, Sectia 13 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un restaurant, din zona sa de competenta teritoriala, este organizat un eveniment privat la care participa mai multe persoane. La fata locului s-au deplasat echipaje din cadrul Sectiilor 13,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

