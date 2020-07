Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, politistii de la Transport Public au aplicat 169 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 30.360 lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in statiile si garniturile de metrou."Din totalul de sanctiuni aplicate, 120 au fost…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, cluburi/pub-uri, spatii de desfasurare a manifestarilor religioase și terase, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii…

- Brigada de Politie Transport Public din cadrul Politiei Capitalei a desfasurat, pe parcursul saptamanii trecute, actiuni de verificare a modului in care sunt respectate masurile de protectie impotriva infectarii cu COVID-19, fiind aplicate sanctiuni de peste 30.000 de lei.

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de joi, peste 1.200 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de marți, peste 900 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,…

- Peste un sfert dintre societatile comerciale verificate intr-o singura zi au fost descoperite cu nereguli privind masurile de protectie sanitara in vederea limitarii Covid-19 si amendate, informeaza, luni, IPJ Dambovita."In ultimele 24 de ore, echipaje mixte au efectuat controale la 107 societati…

- Peste 1.100 amenzi in valoare de peste 400.000 lei au fost date intr-o singura noapte dupa verificarea zonelor turistice din țara. Cele mai mari amenzi s-au dat in doua localuri din Capitala și Constanța. Peste 7.900 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat, la nivel național, in noaptea…

- Politistii si jandarmi au aplicat, in ultimele 24 de ore, 533 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 124.900 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare…