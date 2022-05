DGASPC Hunedoara face angajări Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Hunedoara organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante. Proba scrisa va avea loc in data de 7 iunie, iar data și ora interviului vor fi communicate ulterior. Monika BACIU Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

