DGA Vâlcea: Acord de recunoaștere a VINOVĂȚIEI pentru săvârșirea infracțiunii de DARE DE MITĂ La data de 10.10.2023, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au incheiat un acord de recunoaștere a vinovației cu un inculpat, fara calitate speciala, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, stabilind o pedeapsa de 1 an și 4 luni inchisoare cu suspendarea executarii acesteia pe un termen de supraveghere de 2 ani și munca neremunerata in folosul comunitații pe o perioada de 60 de zile. Dosarul a fost constituit ca urmare a denunțului formulat la data de 02.09.2023 de catre un agent de poliție din cadrul Postului de Poliție Gradiștea… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

