Dezvoltatorul Element Industrial a atras o finanţare de 23 de milioane de euro de la Alpha Bank România ”Dezvoltatorul cu capital romanesc Element Industrial a contractat o finantare de 23 de milioane de euro de la Alpha Bank Romania pentru dezvoltarea primelor doua faze din cadrul proiectului ELI Park 3, parte a hub-ului ELI Park Bucharest North West”, anunta compania. Prima faza a ELI Park 3, in suprafata de 18.500 a fost livrata in aceasta primavara, fiind inchiriata integral. „Linia de finantare acopera dezvoltarea primelor doua faze ale ELI Park 3 din cadrul hub-ului pe care il dezvoltam in zona Buftea – Chitila. Am traversat o perioada dificila cu numeroase provocari avand in vedere cresterea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța 2022: Ce destinații sunt preferate pentru concedii in acest an și cat timp petrec turiștii in strainatate Vacanța 2022: Ce destinații sunt preferate pentru concedii in acest an și cat timp petrec turiștii in strainatate Romanii profita la maxim de perioada verii, printre destinațiile preferate…

- Romania ocupa locul 16 in topul salariilor ajustate la nivelul de trai pentru poziția de programator junior, surclasand veniturile din țari ca Irlanda, Cehia, Grecia, Polonia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Cipru, Estonia și altele, arata un studiu realizat de școala de programatori Codecool. Fii…

- Activitațile chinezilor sunt „ingrijoratoare” pentru directorul general al MI5, Ken McCallum, iar șeful FBI, Christopher Wray, a afirmat ca Guvernul chinez ”reprezinta cea mai mare amenintare pe termen lung” la adresa securitatii economice si nationale, pentru Regatul Unit, Statele Unite si aliatii…

- Ministerul de Externe anunța despre actualizarea datelor privind accesul cetațenilor din Moldova pe teritoriul altor state. Potrivit ultimelor date, moldovenii pot calatori fara a prezenta certificatul Covid in mai multe țari unde restricțiile au fost scoase. Romania, Austria, Bulgari, Cehia, Cipru,…

- Otilia a lansat vineri, 20 mai, cel de-al doilea hit din seria de live session-uri pe care le-a pregatit pentru fanii sai: „ Diamante“, pe acorduri acustice. Artista a reușit sa transforme o piesa dance in emoție pura, surprinzandu-și placut publicul. Considerata una dintre cele mai iubite și cunoscute…

- Comisia va oferi expertiza tehnica pentru a ajuta noua state membre sa primeasca persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina. Statele membre care au depus cerere de sprijin o vor primi in lunile urmatoare. Acestea sunt Romania, Belgia, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Italia, Polonia și Slovacia.…

- Grecia va cere grupului Novartis despagubiri dupa scandalul de presupusa coruptie in care gigantul farmaceutic elvetian este suspectat ca si-ar fi distribuit medicamente la preturi exagerat de ridicate, a anuntat vineri ministrul grec al sanatatii, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Comisia Europeana a propus modificari la cel de-al șaselea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei astfel incat sa acorde Ungariei, Slovaciei și Cehiei mai mult timp pentru a se pregati inainte de intrarea in vigoarea a embargoului privind petrolul rusesc, au declarat surse din interiorul UE pentru Reuters…