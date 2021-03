Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul aradean Wallberg,a finalizat primul turn rezidential de 15 etaje cu 134 de apartamente din cadrul ansamblul XCity Towers, dezvoltat in zona de nord a Timisoarei, dupa o investitie de 12 milioane de euro, a anuntat compania. Wallberg a finalizat primele 134 de apartamente din…

- Rata de incidența in București a urcat la 3,12 infectari la mie #covid Rata de incidența în București a urcat azi la 3,12 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, fața de 3,05 în ziua precedenta, când capitala intrat în zona roșie, a anunțat Grupul de Comunicare…

- Alianta Nationala pentru Boli Rare Romania – ANBRaRo anunta organizarea Campaniei nationale cu tema Acces echitabil la ingrijire și tratament pentru pacienții cu boli rare din Romania, acțiune prilejuita de cea de- a XIV- a Zi Internationala a Bolilor Rare.Pana in 2008 se presupunea ca sunt prea puțini…

- The annual total value of the cooked food and beverage market has gone up to 10.32 billion RON in 2020, in five of the largest cities in the country, namely Bucharest, Timisoara, Iasi, Cluj and Brasov, dropping by 29% as opposed to 2019, according to a study done by the National Foodservice Research,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu de la USR PLUS a vorbit intr o emisiune televizata despre studiile de fezabilitate pentru spitale regionale la Iasi, Cluj si Craiova, in timp ce pe lista sa de prioritati se afla si Bucuresti, Timisoara, Brasov si Sibiu Constanta a fost total ignorata de ministru…

- CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau, CSA Steaua Bucuresti si SCMU Craiova au obtinut, sambata, victorii in returul Diviziei A1 la volei masculin. CSA Steaua Bucuresti a dispus de CS UV Timisoara cu 3-0 (25-18, 25-13, 25-16), in Sala Dinamo din Capitala. La Galati, CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau a trecut de CS Unirea…

- Negocierile intre PNL, USR și UDMR sunt in plina desfașurare, iar tensiunile au atins cote incredibile in urma solicitarii UDMR de a avea prefect la Bihor și a USR de a impune prefecții la București, Cluj, Timișoara, Brașov și Alba. Potrivit informațiilor noastre, pentru a liniști apele in PNL, dar…

- Cea de-a treia transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, a sosit miercuri in Romania pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul a fost asigurat de firma producatoare, vaccinurile fiind transportate in conditii optime de siguranta, in…