”Astazi, am participat la o intalnire in format hibrid Bruxelles-Bucuresti, cu doamna Adina Valean, Comisar European pentru Transport, europarlamentarul Sigfried Muresan si Directorul Aeroportului Brasov-Ghimbav, Alexandru Anghel. Ne-am concentrat pe gasirea sprijinului si oportunitatilor de finantare pentru dezvoltarea Aeroportului International Brasov-Ghimbav (AIBG). Comisarul Adina Valean ne-a sfatuit sa ne orientam catre finantari pentru mobilitate duala civil-militara prin programul CEF (Connecting Europe Facility), cu obiectivul de a include aeroportul in reteaua europeana de transport TEN-T”,…