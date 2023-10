Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca Romania trebuie sa accelereze implementarea proiectului strategic Interconector de Inalta Tensiune in Curent Continuu.”Suntem obligati sa acceleram cel mai important proiect energetic pentru urmatorii ani, proiectul strategic Interconector de Inalta…

- Interconectorul de Inalta Tensiune in Curent Continuu (HVDC) este probabil cel mai important proiect energetic pentru Romania urmatorilor ani si trebuie accelerat, considera ministrul Energiei.

- Florin Cițu descrie pachetul fiscal drept „un atac furibund impotriva sectorului privat”. Recunoaște insa ca PNL „este partaș la acest atac”. Mai mult, fostul premier crede ca pachetul fiscal nu rezolva problema deficitului din 2023. „In primul rand, acest pachet fiscal nu are niciun impact pentru…

- ”In perioada 2-7 octombrie 2023, in judetele Vrancea si Vaslui se va desfasura «Exercitiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare - MOBEX VN-VS-23». Exercitiul are caracter de rutina, activitati similare fiind organizate in acest…

- In ultimii ani, piata imobiliara din Romania a suferit schimbari drastice, sustin specialistii. Acest lucru se intampla si in Iasi. In ultimile luni, in capitala Moldovei, chiriile si preturile apartamentelor au crescut constant

- Ruleta este unul dintre cele mai populare jocuri de noroc din lume și este jucat in cazinouri din Romania. Mulți pariori se intreaba daca este un joc pur de noroc sau daca exista strategii de joc care ii pot ajuta sa caștige mai mult. In timp ce exista o componenta de noroc implicata in ruleta, […]…

- Arhitectura impresionanta, gastronomie cu retete delicioase si oameni calzi. Sunt primele impresii pe care si le fac strainii despre Romania. Statistic, tara noastra devine tot mai atractiva pentru acesti turisti.

- Romania se afla "intr-o faza avansata de elaborare a unei Strategii nationale privind abordarea schimbarilor climatice in domeniul Apararii", a afirmat ministrul Angel Tilvar, in contextul semnarii Memorandumului de intelegere privind Centrul de excelenta NATO in