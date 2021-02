Mariana Marcica Cetiner (63 de ani), fosta jucatoare și antrenoare de hanbal și ultima femeie din Romania condamnata la sfarșitul anilor ’90 pe baza articolului 200 din Codul Penal, care interzicea relațiile intime intre doua personae de același sex, a facut recent o serie de dezaluiri șocante despre perioada in care activa in sport. In 1995, romanca a fost arestata si condamnata la trei ani de inchisoare pentru „indemnarea sau ademenirea unei persoane in vederea practicarii de relatii sexuale intre persoane de acelasi sex”. Fosta sportiva a fost eliberata in 1998, prin decret prezidential de…