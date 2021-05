Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai mulți ani, Iulia Vantur și-a schimbat viața radical. Frumoasa vedeta s-a mutat in India și a lasat in urma o cariera de succes in Romania. Intr-un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, romanca recunoaște ca nu i-a fost deloc ușor și a trebuit sa depașeasca multe momente grele.

- Iulia Vântur, care este împreuna cu megastarul Salman Khan de ani buni, îl descrie într-un interviu acordat în exclusivitate ETimes ca „fiind uman”, care este și numele fundației caritabile a actorului. Actrița-cântareața, a carei voce este auzita…

- Iulia Vantur e in Romania de cateva saptamani. Vedeta și-a lasat iubitul in India, pe Salman Khan, și a revenit in țara natala. Iata ce face vedeta aici, dar și ce planuri are pentru viitorul apropiat. E vorba de cariera ei! Iulia Vantur a venit in Romania chiar de Paște, dupa o lunga perioada de absența.…

- Iulia Vantur (40) e pe cai mari in India! Nu doar ca traieste o poveste de dragoste ca in filme cu cel mai ravnit barbat din India, celebrul actor Salman Khan (55 ani), ci invata de la el si multe trucuri benefice in cariera pe care si-a creat-o la Bollywood si care este in plina ascensiune acolo.

- De ani de zile Iulia Vantur are succes in India. Acolo nu este prezentatoare de știri, ci cantareața. Abia acum, la ani de zile de la stabilirea ei la mii de kilometri de Romania, a dezvaluit cum a devenit celebra la Bollywood. Iulia Vantur s-a stabilit in India de mai bine de șase ani, acolo a luat-o…

- Iulia Vantur a revenit in Romania. Momentul cand și-a revazut mama! VIDEO Iulia Vantur locuiește in India de mai multa vreme, acolo unde are o cariera de succes la Bollywood și un iubit celebru, pe actorul Salman Khan. Cu toate astea, vedeta obișnuia sa revina periodic in țara pentru a-și revedea familia…

- Iulia Vantur (40 de ani) a revenit in aceste zile in Romania! Situația grava din India a facut-o pe iubita lui Salman Khan sa revina pe meleagurile romanești, dupa o lunga perioada in care și-a construit o cariera de invidiat la Bollywood, potrivit click.ro. “E dramatic ce se intampla acum in India.…

- Așa cum declara in urma cu o saptamana, Iulia Vantur a ajuns in Romania, iar intalnirea cu mama ei a fost una emoționanta. Vedeta i-a facut o surpriza femeii și a filmat intreg momentul. Iulia Vantur, in varsta de 40 de ani și Salman Khan, de 55 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 6 ani,…