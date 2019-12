Dezvăluiri şocante: Moscova a autorizat doborârea zborului MH17 Parchetul olandez a acuzat luni Moscova de faptul ca a ”autorizat” un suspect ucrainean in doborarea zborului MH17 sa paraseasca Rusia si sa se intoarca in estul Ucrainei, refuzand sa aprobe cererea de extradare a acestuia catre Olanda, relateaza AFP.



Volodimir Temah, un fost lider separatist prorus, a fost arestat si predat Rusiei in septembrie, in cadrul unui amplu schimb de priznonieri intre Moscova si Kiev.



Olanda a cerut imediat Rusiei extradarea lui Volodimir Tamah, suspectat de anchetatorii olandezi de faptul ca a fost implicat in doborarea avionului apartinand companiei…

