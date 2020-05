Stiri pe aceeasi tema

- Intitulata "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family" va fi lansata la nivel mondial in 11 august. Atunci, va fi vanduta si in editie pentru Kindle la 12,99 dolari. Biografia printului Harry si a lui Meghan Markle a ajuns numarul unu in Top 10 pe Amazon New York, in…

- Marti este ultima zi pentru printul Harry si ducesa Meghan de Sussex in calitate de membri seniori activi ai familiei regale a Marii Britanii. Cei doi nu o vor mai reprezenta pe regina Elizabeth a II-a si vor fi independenti din punct de vedere financiar, transmite Mediafax.