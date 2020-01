Dezvăluiri INCREDBILE despre cazul copiilor din Timiș, arși în incendiu: Autoritățile, sesizate încă din mai 2019 că mama îi neglijează Direcția de Protecție a Copilului Timiș a fost sesizata de doua ori, in mai și decembrie 2019, cu privire la faptul ca minorii care au murit in noaptea de miercuri spre joi, arși de vii in casa, ar fi neglijați de mama. Nu au fost insa gasite probleme care sa necesite preluarea lor, susține DGASPC, anunța MEDIAFAX. Reprezentanții Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș susțin ca au primit sesizari inca din luna mai 2019 cu privire la neglijența din partea mamei, in cazul copiilor care au ars de vii in noaptea de miercuri spre joi, intr-o casa din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

