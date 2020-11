CIA si serviciile de informatii germane nu controlau doar o singura societate elvetiana specializata in criptare, ci doua, pentru a spiona mai usor, dezvaluie televiziunea publica, determinandu-i pe alesii din Elvetia sa ceara o ancheta, relateaza AFP.

In februarie, o ancheta comuna a Washington Post, televiziunii germane ZDF si radioteleviziunii suedeze SRF, a dezvaluit ca CIA, in asociere cu serviciile de informatii germane, a preluat in 1970 controlul societatii Crypto AG, care le-a asigurat acces la comori de informatii secrete, scrie agerpres.ro.

