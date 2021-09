Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii n-au avut liniste nici in aceasta vara si au mai facut studii pe marginea efectelor pe care le produce boala Covid-19. Astfel, la un an dupa spitalizarea lor, oboseala si dificultatile respiratorii sunt in continuare resimtite de numerosi fosti pacienti. „Aproximativ jumatate” dintre pacientii…

- În timp ce mii de afgani fug de țara, dupa ce țara a fost capturata de talibani, Turcia anunța ca ridica un zid de-a lungul frontierei sale cu Iranul, în fața unui potențial nou aflux de refugiați din Afganistan, scrie BBC, citând AFP. Bariera va avea 295 de kilometri lungime…

- Un baiat in varsta de 11 ani a cazut in raul Timiș, duminica, in zona Taberei de copii, din localitatea Chevereșu, din județul Timiș. Copilul a fost scos de scafandri in stop cardio-respirator și, din pacate, nu a raspuns manevrelor de resuscitare. ISU Timiș a fost anunțat, duminica, prin apel la 112,…

- O coloana de fum a izbucnit azi din zona rampei de gunoi a Aradului. Focul și fumul gros sunt vizibile de la cațiva kilometri. Se pare ca incendiul de amploare a fost provocat și de canicula din ultima perioada care afecteaza și Aradul. Vom reveni. The post Șocant: Incendiu la rampa de gunoi – coloana…

- Trupul tanarului disparut in Dunare dupa ce ambarcatiunea in care se afla s-a rasturnat duminica dupa amiaza, in zona portului Corabia, a fost gasit marti dimineata, potrivit news.ro. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt au anuntat ca trupul a fost descoperit la aproximativ…

- Cinci persoane sunt ranite, dupa accidentul de vineri dimineața, de pe Autostrada Soarelui, din zona Medgidia. Surse neoficiale arata ca, la o distanța de doar doi kilometri s-au produs doua accidente: unul cu cinci victime și altul in care au fost implicate aproximativ 20 de mașini. Surse…

- Un asteroid va trece maine foarte aproape de Pamant, anunța specialiștii NASA. Diametrul lui depașește 250 de metri și are un potențial periculos chiar daca va trece pe langa planeta noastra cu 6 kilometri pe secunda și la o distanța de 4,5 milioane de kilometri.Si nu este singurul asteriod care va…