Stiri pe aceeasi tema

- Calin Vieru, fiul poetului Grigore Vieru a mers la Vlad Plahotniuc in 2019 pentru a-l intreba daca nu-l va „impiedica” sa candideze pe circumscripția numarul 33. Intr-un interviu „Fara Protocol” , acesta a declarat ca astfel a vrut sa-și protejeze și afacerile. „Am venit sa ii spun numai: tu o sa ma…

- Carmen Tanase nu vorbește foarte des despre cei care i-au dat viața, insa astazi, de Craciun, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, celebra actrița și-a deschis sufletul și a oferit detalii neștiute pana acum despre relația unica și speciala pe care a avut-o cu tatal ei.

- O noua invinuire in privinta lui Vladimir Plahotniuc, intr-un dosar privind depasirea atributiilor de serviciu si fals in acte publice, a fost formulata de Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS). Totodata, PCCOCS a anuntat in cautare un deputat din legislatura…

- Lumea Justitiei www.luju.ro prezinta in exclusivitate detalii despre drama cumplita traita de fostul procuror Liviu Tudose (foto), fost sef al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, in prezent pensionat, tinut nevinovat dupa gratii timp de 113 zile, intr-un dosar fabricat de procurorii Lucian Onea si…

- Vladimir Putin a dezvaluit intr-un documentar, care urmeaza sa fie difuzat in curand, ca a fost sofer de taxi in primii ani dupa caderea Uniunii Sovietice, ce i-a dus pe rusi intr-o stare de saracie. Presedintele Rusiei a declarat ca a facut acest lucru pentru a face fata greutatilor financiare din…

- Denisa Nechifor este una dintre cele mai frumoase și indragite vedete din showbiz-ul romanesc. Frumoasa blondina a fost invitata in cadrul emisiunii Star Matinal, unde a facut marturii in exclusivitate despre relația cu fiica sa, dar și despre eventualele pericole la care sunt predispuși adolescenții…

- Ioana Nastase vorbeste in exclusivitate despre problemele de sanatate ale fostului campion, dar si despre scandalul care l-a pus la pamant. In septembrie, Ilie Nastase a aflat de la sotia sa ca a ramas fara propria academie de tenis si s-a razbunat pe ea, crezand ca minte, dar, in urma cu doua saptamani,…

- Adele a facut dezvaluiri intr-un interviu pe care l-a acordat recent lui Oprah Winfrey, spunand, cu entuziasm: ”Mi-am gasit sufletul pereche”. Ea este indragostita lulea de noul iubit, noteaza click.ro. Adele a facut dezvaluiri intr-un interviu pe care l-a acordat recent lui Oprah Winfrey, spunand:…